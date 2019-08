Filmproducer reageert op de zaak rond Imanuelle Grives: “Achter de schermen hebben we haar echt proberen te helpen” Redactie

13 augustus 2019

17u44

Bron: AD 0 Showbizz Komende vrijdag beginnen de opnames van de film waarin de voor drugshandel opgepakte actrice Imanuelle Grives een rol zou spelen. Ze zou drugs hebben verhandeld om te ‘oefenen’ voor haar nieuwe filmrol. “ We hebben achter de schermen echt van alles voor haar gedaan”, klinkt het.

De belangrijkste vraag ‘kan en wil’ producent Rodney Leysner maar half beantwoorden: wát is precies de rol die Imanuelle Grives zou spelen in de film ‘Suriname’? Is dat een rol die haar verklaring om drugs te verhandelen op festival Tomorrowland geloofwaardig maakt? Na haar aanhouding zei haar advocaat dit: “Ze wilde zich voor een nieuwe film inleven in haar rol als drugshandelaar. Ze wilde ervaren hoe het in zijn werk gaat en welke spanning erbij komt kijken.”

Liefje

Of daarmee gezegd is dat Grives drugs zou verhandelen in de nieuwe film van Leysner, houdt de producent zoveel mogelijk voor zich. ,”De film gaat over een beruchte crimineel, die heeft een neef en daar zou Imanuelle het liefje van spelen. Het is een echte crime-film waarin allerlei aspecten van criminaliteit aan de orde komen. Ook drugs. Maar hoe precies de rol van Imanuelle eruit ziet, kan ik je niet zeggen, al snap ik je vragen. Maar de zaak is nog onder de rechter en met het management hebben we afgesproken zo voorzichtig mogelijk te zijn.”

‘Suriname’ is een remake van een film uit 2011. Leysner zegt maar meteen dat het weinig zin heeft om de eerste versie te bekijken, op zoek naar een personage dat nu de rol van Imanuelle zou kunnen zijn. “We hebben zóveel aan het origineel herschreven en toegevoegd dat je deze nieuwe film straks ook kan zien als deel twee.”

Leysner zegt dat de arrestatie als een onaangename verrassing kwam. Twee dagen later kwam advocaat Koen Vaneecke met het toen nog zo merkwaardig klinkende verhaal dat Grives aan het oefenen was voor een rol. Maar justitie in België hoorde maar niks van een ‘producent, regisseur of wie dan ook'.

Script

“Wij hebben ons bewust stil gehouden”, zegt Leysner. “Maar dat is naar buiten toe. Achter de schermen is er natuurlijk wel heel veel gebeurd. We hebben bijvoorbeeld inzage gegeven in het script over de rol van Imanuelle. Dat is via het management gegaan, verder wil ik daar niet veel over zeggen.”

Toen 26 juli duidelijk werd dat Imanuelle Grives minstens een maand langer in hechtenis moest blijven, moest Leysner op zoek naar een vervanger voor de Rotterdamse. Vrijdag 17 augustus - dat stond al vast - beginnen immers de opnames in Suriname die ‘tot minstens eind september’ duren. “Je snapt dat we, rekening houdend met beschikbaarheid van acteurs en locaties en dergelijke, niet ineens twee weken kunnen wachten.” Fajah Lourens zal de rol van Imanuelle nu gaan vertolken.

Professionele hulp

De actrice zelf bracht in een verklaring via haar management naar buiten dat ze professionele hulp nodig heeft om te achterhalen hoe het kan dat ze in deze situatie is beland'. Leysner weet niet wat ze daarmee bedoelt: “Ik heb geen persoonlijke band met haar. Ik heb haar ontmoet om zakelijke redenen, maar ik weet verder niet wat ze doet en naar welke feestjes ze gaat.”

Imanuelle Grives moet eind augustus weer voor de rechter in Antwerpen verschijnen, voor onder meer verlenging van haar voorarrest. Voor het Belgische Openbaar Ministerie maakt het excuus van de film niet veel uit. “Het speelt geen rol bij de vraag of ze vervolgd moet worden”, zegt Kristof Aerts namens het OM. “Ze heeft bekend drugs te hebben verkocht en dat is een strafbaar feit. Voor de uiteindelijke bepaling van haar straf kan het voor de rechter wel een verzachtende omstandigheid zijn.”

Justitie in België onderzoekt uiteraard nog de geloofwaardigheid van Grives’ excuus. “Ze heeft aangehaald dat ze in een nieuwe film de rol van drugsbarones heeft,” zegt Aerts. “Nou ken ik niet veel drugsbaronessen maar die handelen volgens mij niet in xtc-pillen op een festival. En als ze het liefje van een crimineel speelt, heeft dat al helemaal niks met drugsbaronessen te maken. Dus het kan zijn dat het allemaal toevallig goed uitkwam, maar dat is onderdeel van het onderzoek.”