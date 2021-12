Filmpjesronde om van te snoepen en veel struikelblokken: ‘De slimste mens’ schakelt een versnelling hoger

TV“Als je me weg wil, fluister je maar aan je redactie om een Franse vraag te bedenken. Dat wordt dan un moment triste ”, zo maakte Nederlander Arjen Lubach, die het klappen van de ‘Slimste mens’-zweep heel goed kent, duidelijk aan presentator Erik Van Looy. Lubach won het tv-spelletje in 2012 namelijk al in eigen land. Een vraag in het Frans bleef uiteindelijk uit, maar de makers van de Vlaamse oerversie maakten het de drie finalisten absoluut niet gemakkelijk.

Al in ‘Open Deur’ was het prijs. Met een vraag over de aangrenzende staten van Mississippi voor Lubach. Van Gucht blokkeerde daar een eerste keer op de vraag over ‘The Naked Chef’ Jamie Oliver. Met vier goede antwoorden legde Lubach hier al eigenlijk zijn latere overleving vast. Vooral in de foto- en filmpjesronde ging het hard. Tijdens de reguliere afleveringen mochten de kandidaten tijdens de fotoronde nog liedjes van Samson en Gert zingen, maar nu werd er een versnelling hoger geschakeld. Vooral de twee Vlamingen kregen een forse fotoronde voorgeschoteld. Meyfroidt werd beduveld met combi-foto’s over taarten en gebakjes. Hij wist niet wat een pavlovataart en een red velvet cake was. Van Gucht moest muziekgroepen ontcijferen en struikelde over verschillende bands. Lubach kreeg een reeks Amerikaanse acteurs en actrices. Op het eerste gezicht niet zo moeilijk, maar wel verraderlijk.

De filmpjesronde was om van te snoepen met fragmenten over de ruimtereis van Yuri Gagarin, de film ‘Trainspotting’ en de rel rond een ‘nieuwe’ internationale voetbalcompetitie met de grootste ploegen. Meyfroidt bewees opnieuw de strafste speler van de groep te zijn. Hij won opnieuw. In de eerste finaleweek dus liefst drie overwinningen op rij. Dat moet hij nog vier keer doen om Slimste Mens te zijn.

Jurylid Jennifer Heylen mocht alweer heel hard schitteren en stralen, met dank aan haar gulle lach, maar het was toch vooral Jeroom die dankzij gortdroge opmerkingen alweer voor de nodige relativering zorgde.

Na één week finales is alle logica perfect gerespecteerd. Met de exit van Alexander Hendrickx, Acid en Anne-Laure Vandeputte verdwenen minder complete kandidaten. Het vertrek van Steven Van Gucht is jammer, maar hij bleek in zijn tweede finale net iets minder op dreef dan zijn collega’s. Voor de laatste finaleweek is het aan de dames om zich te smijten. Maar eerst mag jonkie Anthony Nti opdraven. Wij vrezen het ergste voor de jongeman.

De leukste quotes

Arjen Lubach (maakt duidelijk): “Als je me weg wil, stel dan maar een Franse vraag.”

Steven Van Gucht (is eerlijk): “Het zal moeilijk worden. Ik hoop bijna dat er Franse vragen gaan komen.”

Jennifer Heylen (over Jeroom): “Natuurlijk ken ik hem. Van op tv uiteraard. En ik weet dat hij het heeft voor vrouwen zoals ik. Sportief, geestig, tof.” Waarop Jeroom: “En arm. Ge hebt een kleed aan van de stylist.” En Jennifer weer: “En oorbellen van H&M. Die zijn wel van mij.”

Jeroom (over de finaleweken): “Het is elk jaar hetzelfde. De vragen worden moeilijker, stress bij het publiek en de kandidaten worden een pak lelijker.”

Van Gucht (mag scoren): “10.000 euro lijkt mij een faire prijs voor een huurmoord.”

Jeroom (leest zijn horoscoop voor): “Beste stier, vanavond ga je de vrouw tegenkomen waar je het tweede deel van je leven mee zal doorbrengen. Maar eerst nog een uurtje naast Jennifer Heylen zitten.”

Jeroom (slaat toe): “Ik heb al veel baby luiaards gezien. Ik heb als student stage gelopen in een kraamkliniek in Wallonië.”

Hilarische momenten

Arjen Lubach begint onschuldig slecht aan de quiz. Hij kan zich de voornaam van acteur Costner niet herinneren en slaat de bal ook mis bij de Amerikaanse reeks ‘Southpark’. Even later heeft hij een verhaal over hoe hij met zijn vriendin naar New York vloog om het uit te maken op het Empire State Building. Alleen was het te lang aanschuiven was en als gevolg klaarden ze de klus dan maar in het Rockefeller Center.

Jeroom laat zich nog eens lekker ouderwets gaan omdat zijn vriendin Elodie dertien dagen op een zeilschip zat. Hij wil alleen vooruitkijken en ontkurkt champagne voor Jennifer Heylen. Die haar glas even later in de quiz al snel heeft leeggedronken, zo blijkt.

Kantelmomenten

Geert Meyfroidt laat nergens ook maar één seconde liggen. Zelfs niet in ‘3-6-9'. Maar Lubach krijgt wel veel tijd cadeau omdat Van Gucht niks weet over Jamie Oliver. Lubach neemt even later voorsprong in de ‘Puzzel’-ronde.

De fotoronde is ronduit slecht voor de drie finalisten. Lubach lijkt op een overwinning af te gaan.

Meyfroidt zet in de filmpjesronde orde op zaken met 180 seconden. En wint.

In de finale begint Lubach zwak, maar Van Gucht vergeet om het af te maken en gaat, met een vraag over het Farc, onderuit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Geert Meyfroidt: 385 sec.

2. Arjen Lubach: 321 sec.

3. Steven Van Gucht: 248 sec.

Spelen de finaleweken

1. Merol: 9 deelnames - 2 overwinningen

2. Gloria Monserez: 7 deelnames - 3 overwinningen

3. Lisbeth Imbo: 7 deelnames - 3 overwinningen

4. Anthony Nti: 6 deelnames - 0 overwinningen

5. Arjen Lubach: 5 deelnames - 3 overwinningen

6. Geert Meyfroidt: 4 deelnames - 1 overwinning

Stapt opnieuw in

De jonge, grappige en veelbelovende regisseur Anthony Nti.

