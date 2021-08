Filmmaker onderzocht gelijkenissen tussen prins Harry en koning Edward VII: “Of ze binnen 10 jaar nog sterren zijn? Onwaarschijnlijk”

Even recapituleren. Koning Edward VII, oom van de huidige koningin Elizabeth II, was nog geen jaar koning toen hij in 1936 troonsafstand deed om te kunnen trouwen met de Amerikaanse gescheiden vrouw, Wallis Simpson. De twee kregen na hun huwelijk ook geen inkomsten meer van de koninklijke familie. Daarom bracht Edward in 1951 een biografie uit, ‘A King’s Story: The Memoirs of the Duke of Windsor’. De opbrengst daarvan zorgde er naar verluidt voor dat het koppel een mooi leventje kon leiden in Frankrijk.

Gescheiden vrouwen

Dat verhaal komt min of meer overeen met wat prins Harry overkwam. Ook hij trouwde met Meghan Markle, een gescheiden Amerikaanse. Ook hij verliet het Britse koningshuis om een nieuw leven te beginnen met z'n echtgenote. En ook hij brengt binnenkort een biografie uit. “Het is fascinerend wanneer je de parallellen tussen die twee bekijkt", zegt Nick Bullen, die deze maand de documentaire ‘The Royals Revealed: Harry and Edward, Princes in Exile' uitbrengt. “Ze zijn allebei getrouwd met gescheiden Amerikaanse vrouwen. Dat weten we, maar de gelijkenissen gaan dieper dan dat. Edward en zijn broer hebben ook een rivaliteit gekend, die vergeleken kan worden met Harry’s moeilijke relatie met z'n broer, prins William. Maar Edward en z'n broer Bertie (koning George VI, red.) hebben hun geschil nooit kunnen bijleggen. En toen Edward z'n boek schreef, was dat de eerste keer dat een ‘senior member' van de koninklijke familie zo’n boek schreef. Hij kreeg daar toen een fortuin voor. Mogelijk was het het best betaalde boek van z'n tijd. Het had een ongelofelijke impact. Maar welke impact zal Harry hebben?"

In de vergetelheid

“De grootste les die de kijkers uit deze documentaire zullen leren, is hoe de hertog en hertogin van Windsor in de vergetelheid belandden en hoe ze slechts figuranten werden op het wereldtoneel. Op etentjes in New York vielen ze een beetje uit de toon. En uiteindelijk werden ze irrelevant”, zegt Bullen. “Zal hetzelfde gebeuren met Harry en Meghan als de kinderen van prins William meer op het toneel verschijnen? Dat lijkt misschien nog veraf, maar het zal gebeuren. Wat zal er met hen gebeuren binnen tien jaar? Zullen ze nog steeds sterren zijn? Historici suggereren dat dat onwaarschijnlijk is."

Volledig scherm Edward en Wallis © AFP

Toch zal de biografie van Harry waarschijnlijk heel wat stof doen opwaaien, zegt Bullen. “Hij was misschien geen koning en hij deed geen troonsafstand, maar toch had hij een grote invloed op de monarchie. Edward was net zoals Harry de ‘golden boy’ van de koninklijke familie. Hij werd geadoreerd door mensen waar hij ook ging in de wereld. Als je naar onze documentaires kijkt, zie je in archiefbeelden hoe de mensen voor hem juichten. En zelfs na z'n huwelijk met Wallis hing er nog een gouden gloed rondom hem. Maar die vervaagde snel."

Geen spijt

Al is er volgens Bullen wel één verschil tussen de situaties van Harry en Edward. “Ik denk dat Edward er geen probleem mee had om weg te stappen van de troon. Hij wordt soms voorgesteld als een man die spijt had, die had gewild dat hij koning had kunnen blijven. Maar ik denk dat hij eigenlijk best tevreden was met z'n beslissing. Hij zat niet in Parijs te verlangen naar die troon. Ik denk wel dat hij spijt had over hoe hij z'n land gediend heeft en over hoe hij niet het gehoopte verschil had kunnen maken. Maar ik denk niet dat hij spijt had dat hij de troon had opgegeven, want hij was zo verliefd op Wallis. En hij vertrok om bij de vrouw van wie hij hield te kunnen zijn."

