Filmjournalist Ward Verrijcken (47) overleden

“Het is met enorme droefheid en een ongelofelijk gevoel van verslagenheid dat we moeten bekend maken dat onze dierbare collega Ward Verrijcken overleden is”, klinkt het in een persbericht. “We gaan hem en de bevlogen manier waarop hij over zijn grote passie film vertelde heel hard missen. Ward was voor de VRT ‘onze man’ op de rode loper, in de filmzalen, voor de interviews met de internationale en Vlaamse filmsterren... Altijd was hij voor tv, radio en online meteen bereid om een filmtip te geven of een anekdote te delen. We gaan Ward heel hard missen. We wensen zijn familie en dierbaren heel veel sterkte.”

CEO Frederik Delaplace drukt namens de hele VRT zijn medeleven uit: “De medewerkers van de VRT zijn erg geschrokken van het overlijden van hun dierbare collega Ward Verrijcken. Ward was voor ons niet alleen filmkenner; hij was een warme en geliefde collega, een luisterend oor, een enthousiaste mens. Het is onwezenlijk dat hij er niet meer is. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en collega’s die zwaar aangeslagen zijn.”

Geneeskunde

Hij pendelde constant tussen rode lopers in Vlaanderen en Hollywood, en interviewde de grootste sterren, maar toch wilde Ward Verrijcken als kind liever dokter worden. Hij startte ook met geneeskunde, maar dat duurde niet lang. “Na een halfjaar geneeskunde in Leuven moest ik toegeven dat ik – gezien mijn journalistieke ambities en liefde voor taal – had moeten gaan voor de enige logische keuze: Germaanse”, vertelde hij enkele jaren geleden aan de Campuskrant van zijn alma mater: de KU Leuven.

Nadat hij afstudeerde, startte hij meteen als eindredacteur bij filmmagazine TEEK, waar hij ook tijdens zijn studie al voor schreef. “Ik wilde zo graag meespelen met de grote jongens dat ik me zelfs geen grote vakantie gunde. Daar had ik later geweldig spijt van. De hoge werkdruk bij TEEK werd ook heel zwaar voor mijn jonge naïeve ik, die zich alles aantrok.”

De Rode Loper

Na een korte periode bij Het Laatste Nieuws startte hij in 2000 als film en tv-reporter bij de VRT. Hij werkte voor Woestijnvis-magazine Bonanza, dat maar negen maanden bestond. “Precies in de week dat het blad stopte, hoorde ik dat ze op de VRT een filmspecialist zochten bij ‘De Rode Loper’ omdat Nic Balthazar, die ze gevraagd hadden, uiteindelijk had geweigerd. Dat was mijn kans. Het was wel eeuwig frustrerend dat het programma niet serieus werd genomen, ook al werkten we harder aan onze verhalen dan ik nu kan voor Het Journaal.”

Uiteindelijk werkte hij tien jaar lang voor ‘De Rode Loper’, waarvoor hij de grootste sterren mocht interviewen. Van Meryl Streep tot Justin Timberlake en Madonna: hij mocht ze allemaal vragen stellen. Met zijn enthousiasme probeerde hij het verschil te maken. “Zelfs als ik een zeldzame, minder opgewekte dag heb, draai ik de knop om. Er zijn moeilijkere dingen dan tien minuten vrolijk moeten zijn”, zei hij daarover. Hij kon ook goed lobbyen, wat hem exclusieve interviews met J.K. Rowling en Oprah Winfrey opleverde. “Zeven jaar moest ik aandringen bij de publicist van J.K. Rowling, om haar uiteindelijk zes minuten te mogen spreken op de première van ‘Harry Potter and the Half-Blood Prince’. Maar ik was de enige die toen toestemming heeft gekregen.”

In 2011, toen het programma opgedoekt werd, stapte hij over naar de nieuwsdienst. Hij was de laatste tien jaar verslaggever voor VRT NWS, Het Journaal en Radio 1. Als FilmWard was hij ook aanwezig op sociale media.

Op vraag van de familie wordt er niet over de doodsoorzaak gecommuniceerd.

