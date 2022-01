Filmfestival Oostende kondigt nieuwe datum aan

Het was lange tijd onzeker, maar nu is de kogel door de kerk: het Filmfestival van Oostende zal dit jaar doorgaan van 4 tot en met 12 maart 2022, zo'n twee maanden na de oorspronkelijk geplande datum in januari. “Het was een werk van lange adem, maar eindelijk kunnen we de veertiende editie van Filmfestival Oostende op de wereld loslaten!” klinkt het bij artistiek directeur Peter Craeymeersch. “Ik ben trots op onze ploeg die in uiterst moeilijke omstandigheden erin geslaagd is een topprogramma samen te stellen. We kijken uit naar de ontmoetingen tussen ons publiek en de makers en om terug de verbindende kracht van cinema te ervaren. De lancering van de barometer laat ons nu toe met een gerust hart de laatste rechte lijn naar het festival in te zetten.”