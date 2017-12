Filmfestival Berlijn geopend door nieuwe animatiefilm Wes Anderson EVDB

Het filmfestival van Berlijn gaat van start op 15 februari 2018 en wordt afgetrapt door 'Isle of Dogs', de nieuwe animatiefilm van de Amerikaanse regisseur Wes Anderson.

Voor het eerst in de geschiedenis van het Berlijnse filmfestival zal een animatiefilm het festival openen. Dat meldt The Hollywood Reporter. De 48-jarige Anderson is echter wel al thuis in de wereld van animatiefilms, hij maakte in 2009 namelijk de populaire 'The Fantastic Mr. Fox', gebaseerd op het verhaal van Roald Dahl.

In 'Isle of Dogs' probeert een 12-jarige jongen Atari Kobayashi een groep straathonden te mobiliseren om zijn thuisstad te redden.