Filmdebuut van Angèle gaat in augustus in première op Amazon Prime

FilmEerst schitterde ze al als het gezicht van een nieuwe Chanel-campagne, maar we krijgen deze zomer nog meer te zien van Angèle. ‘Annette’, het filmdebuut van de 25-jarige zangeres, gaat deze zomer in première op het Cannes Film Festival en is daarna ook te bekijken op Amazon Prime.

‘Annette’ is een musicalfilm die gebaseerd is op het verhaal en op de muziek van de iconische band Sparks.De hoofdrollen zijn voor de gelegenheid voorzien voor Adam Driver en Marion Cotillard. Hun personages hebben een redelijk glamoureus leven, maar daar komt verandering in wanneer de twee samen een dochter krijgen. Hun dochtertje Annette is bovendien een meisje met een unieke gave.

Geen onbekende

Marion Cotillard en Adam Driver krijgen in de film nog het gezelschap van enkele andere namen. Denk bijvoorbeeld maar aan Simon Helberg, Devyn McDowell en onze eigen Angèle. Voor de zangeres is het meteen ook haar debuut in een live-actionfilm, maar verder is ze geen onbekende in de filmwereld. Eerder speelde ze al mee in de musical ‘Annette’, werd ze gecast voor de serie ‘La flamme’ en mocht ze een stemmetje inspreken in de ‘Toy Story 4'-film. Daarnaast kroop ze in de vijfde ‘Asterix en Obelix’-film in de huid van Falbala, een blonde studente waar Obelix stiekem op verliefd is.

Wie Angèle aan het werk wil zien, moet wel nog eventjes geduld hebben. De film gaat in première op het Cannes Film Festival en in Frankrijk wordt ‘Annette’ gelanceerd op 6 juli. Een maand later, vanaf 6 augustus, speelt de film in de Franse bioscoopzalen. Vervolgens zal je de film ook kunnen bekijken op Amazon Prime. Zo gaat ‘Annette’ op 20 augustus in première op Prime Video. Zin in een sneak peek? Hieronder vind je alvast de officiële trailer.

