Zucht van verlichting bij de fans: James Gunn mag ‘Guardians Of The Galaxy 3' dan toch maken TK

16 maart 2019

12u28

Bron: ANP 4 Film James Gunn keert dan toch terug als regisseur van het derde deel van ‘Guardians Of The Galaxy’. Disney ontsloeg de man vorig jaar in juli, maar heeft hem weer aangenomen, meldt Deadline.

Gunn werd in juli ontslagen toen oude tweets van de regisseur opdoken waarin hij grappen maakt over pedofilie en verkrachting. Disney handelde daarna snel door Gunn te ontslaan als regisseur van het derde deel van de populaire filmreeks, omdat ze vonden dat de opmerkingen niet konden in het #MeToo-tijdperk en deze niet in lijn waren met Disney's gezinsvriendelijke imago.

De beslissing werd over het algemeen met veel onbegrip ontvangen. Ook de cast van ‘Guardians Of The Galaxy’ bleef achter Gunn staan en schreef een open brief om hem te steunen. Gunn schreef en regisseerde ook de eerste twee Guardians-films. Die leverden Disney 773 en 863 miljoen dollar op.

Waarom de beslissing nu is teruggedraaid, is niet duidelijk. Volgens Deadline zou al enkele maanden geleden de knoop zijn doorgehakt na gesprekken tussen Disney en coproducent Marvel. Het feit dat Disney de grootste moeite had om een vervanger te vinden voor Gunn, zal vermoedelijk meegespeeld hebben.

Opgelucht

James Gunn zelf heeft opgelucht en blij gereageerd dat hij toch aan de slag kan met het derde deel van de ‘Guardians Of The Galaxy’-filmreeks. Via Twitter bedankt hij de mensen die hem de afgelopen maanden zijn blijven steunen. “Ik ben iedereen die mij heeft gesteund ontzettend dankbaar. Ik blijf leren en blijf eraan werken om de best mogelijke versie van mijzelf te worden. Ik waardeer de beslissing van Disney enorm”, schrijft James.