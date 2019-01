Zoon van James Gandolfini neemt rol over van overleden vader in prequel ‘The Sopranos’ KD

23 januari 2019

21u30 0 Film Michael Gandolfini (19), de zoon van wijlen James Gandolfini, zal een jongere versie vertolken van Tony Soprano in de prequel over de familie. Hij neemt de rol over van zijn vader.

Twintig jaar geleden debuteerde ‘The Sopranos’ op HBO. Momenteel wordt er met medewerking van bedenker David Chase aan een prequel van de reeks in filmvorm gewerkt. In de film zal het personage Tony Soprano vanzelfsprekend ook weer opduiken. Alleen wordt deze rol nu gespeeld door Michael Gandolfini, de zoon van wijlen James Gandolfini. In 2013 overleed James op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn zoon zal nu een jongere versie van zijn personage vertolken.

“Het is een enorme eer om mijn vaders erfgoed verder te zetten door gestalte te geven aan een jonge Tony”, aldus Michael. Hoe groot de rol van Tony Soprano zal zijn in de film ‘The Many Saints Of Newark’ is nog niet bekend.