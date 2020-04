Zoon van Charlton Heston herinnert zich eerste filmrol: “Ik was drie maanden oud en verdronk bijna tijdens de opnames” SDE

11 april 2020

17u25

Bron: The New York Post 0 Film Toen Fraser Heston (65) amper drie maanden oud was, stond hij voor het eerst op een filmset. Zijn rol als baby Mozes in kaskraker ‘The Ten Commandments’ had hij te danken aan zijn vader, de legendarische acteur Charlton Heston en hoofdrolspeler van de film. In The New York Post verklapt de man hoe hij op de set bijna verdronk en welke rol geloof speelde in het leven van zijn vader.

Fraser Heston werd gecast voor een rol in de film ‘The Ten Commandments’ toen hij nog niet geboren was. Regisseur Cecil B. DeMille had gehoord dat zijn hoofdrolspeler, Charlton Heston, een kindje verwachtte en zag meteen mogelijkheden. “Hij hoorde dat mijn moeder zwanger was en zei: ‘Wel, als het een jongetje is, kan hij Mozes spelen’", vertelt Fraser aan The Post. “Toen ik geboren was, stond er op het eerste telegram dat ze kreeg: ‘Proficiat, hij heeft de rol. Liefs, C.B.’ Ik heb dat telegram nog steeds ergens liggen.”

Hoewel hij zich er uiteraard niets meer van herinnert, mocht de kleine Fraser dus meespelen in ‘The Ten Commandments’, naast zijn vader Charlton, die ook bekend is van onder meer ‘Ben Hur’. Toch heeft hij wel enkele anekdotes meegekregen van op de set. “Ik herinner me dat mijn vader me vertelde dat toen ze me in een mandje legden - de waterbak staat nog steeds op het terrein van Paramount - het begon te lekken. Het begon zelfs te zinken. Mijn vader snelde toe om me eruit te halen. Ik dreef in tien centimeter water, perfect gelukkig. Maar de sociaal werkster, die verplicht op de set is om voor alle kinderen daar te zorgen, greep me vast en zei: ‘Nee, meneer Heston! Ik ben de enige die tijdens het filmen voor dit kind kan zorgen.” Hij keek haar aan en zei, met de stem die hij in de film ook tegen de farao gebruikt: “Geef dat kind aan mij!” Het hoeft niet te verbazen dat ze dat ook deed”, lacht Fraser, die ondertussen als regisseur werkt. “Wanneer je de stem van Mozes hebt, wat ik de donkere, grijze stem noemde, moet je die alleen maar tegen ons, kinderen, gebruiken en we doen alles wat je zegt.”

Fraser vertelt ook dat zijn vader religieuzer werd naarmate hij meer films als ‘The Ten Commandments' of ‘Ben-Hur’ maakte. “Ik denk dat hij een groot stuk van zijn geloof haalde uit het maken van die films, want hij deed veel onderzoek", zegt Fraser. “Hij herlas alle vijf boeken van Mozes en deed veel research samen met de mensen van DeMille. Hij raakte echt gefascineerd door bijbelse ethiek. Als gevolg heeft het zijn geloof versterkt. Ik zou zeggen dat zijn geloof echt van binnenuit kwam. Het kwam er niet door preken te horen, zoals bij de meesten van ons.”