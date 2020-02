Zoon Steven Spielberg heeft eerste filmrol te pakken SDE

17 februari 2020

15u53

Bron: THR 0 Film Sawyer Spielberg (27), een van de zeven kinderen van regisseur Steven Spielberg (73) en actrice Kate Capshaw (66), heeft zijn eerste filmrol te pakken. Hij zal de hoofdrol gaan spelen in de horrorfilm ‘Honeydew’. Dat schrijft The Hollywood Reporter.

De familie Spielberg heeft duidelijk iets met films. Papa Steven is een wereldberoemde regisseur, maar ook zoon Sawyer wil het nu in de filmwereld gaan maken. De 27-jarige acteur heeft zijn eerste hoofdrol te pakken in de horrorfilm ‘Honeydew’. In de film krijgt een jong koppel te maken met vreemde verlangens en hallucinaties nadat ze onderdak vinden bij een oudere boer en zijn vreemde zoon.

Sawyer was al eens kort te zien in ‘The Post’, een film van zijn vader en regisseerde in 2016 zelf de kortfilm ‘Breathe’. Verder heeft hij vooral toneelstukken op zijn naam staan. Dat Sawyer opgroeide in het filmwereldje, zorgde ervoor dat hij er een erg nuchtere kijk op heeft, vertelde hij in 2016 in een interview. “Ik heb heel veel acteurs ontmoet, die niet gelukkig kunnen zijn tenzij hun gezicht op de cover van een magazine staat, of tenzij ze een grote rol in film of tv-serie kunnen boeken, of op Broadway kunnen staan. Maar de realiteit is dat het zo niet werkt. Neem het aan van iemand die middenin dat alles is opgegroeid. Het gaat om de zoektocht, de nieuwsgierigheid en het doen dat opwindend is. En als je je daar niet comfortabel bij voelt, dan ga je je ook nooit comfortabel voelen bij het eindproduct." En hij voegde eraan toe: “Ik neem mezelf nooit te serieus. Op het moment dat ik mezelf niet serieus meer nam, begon ik meer te werken, kreeg ik meer projecten en wilden mensen vaker met me werken.”

Steven en Kate hebben in totaal zeven kinderen, waarvan twee - Jessica Capshaw (40) en Max Spielberg (31) - uit een vorige relatie. Theo (31) en Mikaela (23) werden geadopteerd, Sasha (29), Sawyer (27) en Destry (23) zijn hun ‘eigen’ kinderen.