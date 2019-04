Zonder Beatle George Harrison geen ‘Life of Brian’: "Hij verpandde zijn huis voor de film” SD

Film Dat we in 1979 van Monty Python's 'Life Of Brian' konden genieten, hebben we te danken aan Beatle George Harrison. Dat vertelt Michael Palin (75), acteur en schrijver van de film.

“Normaal gezien ging EMI de film financieren, maar het bedrijf begon te twijfelen. Dat was een zware klap voor ons, want we waren al bezig met de voorbereidingen", vertelt Michael Palin aan The Guardian. “Dus ging Eric (Idle, red.) naar Hollywood en stelde hij het project voor aan George Harrison, die sinds het eerste tv-programma een grote fan was van Monty Python. Harrison verpandde zijn huis en regelde een lening van 5 miljoen dollar. Toen we hem vroegen waarom, zei hij simpelweg: ‘Omdat ik de film wil zien’. Er zijn niet veel mensen die 5 miljoen dollar overhebben voor een toegangsticket.”

De film kon dus gemaakt worden, maar de reacties erop waren op z’n zachtst gezegd gemengd. “De protesten in New York waren echt krachtig”, vertelt acteur en schrijver Terry Gilliam. “We zorgden ervoor dat zowel de katholieken, de protestanten als de Joden kwaad op ons waren. De kruisigingsscène zorgde elke keer weer voor problemen. Christenen gaan ervan uit dat kruisigingen iets van hen alleen is, ook al zijn er ook heel wat niet-christenen gekruisigd. Mijn eigen moeder, die erg gelovig is, begreep niet waarom mensen kwaad werden, want het ging over iemand die Brian heet. Het was geen godslastering.” Toch waren de Pythons blij met de commentaren. “Ik was erg blij dat we zoveel reactie kregen", vertelt Gilliam. “Dit waren de mensen die we moesten hebben: zij die blindelings de religieuze voorschriften volgen en zelf niet meer nadenken.”

En ‘Life Of Brian’ blijkt nog opvallend modern te zijn. “We hebben de film 40 jaar geleden gemaakt, maar het is zo toepasbaar op onze wereld vandaag. Dat betekent ofwel dat de wereld nooit echt veranderd, ofwel dat het steeds absurder wordt. Er is fundamentalisme, er is antisemitisme - daar doen we in de film iets mee wanneer Brian ontdekt dat zijn vader een centurion is - en er is Stan die een vrouw wil zijn. Daar gaan de hoofdpunten vandaag over. Het enige verschil is dat mensen hun gevoel voor humor verloren zijn.”