Zoë Kravitz wordt Catwoman naast Robert Pattinson in ‘The Batman’ MVO

16 oktober 2019

09u42

Bron: AD 0 Film Hoofdrolspeler Robert Pattinson krijgt in de film ‘The Batman’ gezelschap van Zoë Kravitz (30). De ‘Big Little Lies’-actrice is gecast als Catwoman.

De 30-jarige Kravitz maakte haar acteerdebuut in 2007, in de film ‘No Reservations’. Ze is de dochter van de Amerikaanse zanger Lenny Kravitz en actrice Lisa Bonet (‘The Cosby Show)’.

‘The Batman’ begon als een project van Ben Affleck, die de film ooit zou regisseren en de titelrol zou spelen. Nadat hij de regie eerder al over had gedragen aan Matt Reeves, maakte Affleck begin 2019 bekend helemaal niet meer betrokken te zijn bij het superheldenepos. In mei werd bekend dat Robert Pattinson de rol van Batman op zich neemt.

Jeffrey Wright gaat Commissaris Gordon spelen in de film, Jonah Hill is volgens Amerikaanse media zo goed als rond met studio Warner Bros over de rol van een nog onbekende slechterik in ‘The Batman’. De film komt in de zomer van 2021 uit.