Zo ziet Matthias Schoenaerts eruit als heilige Petrus

09 december 2019

14u30 0 Film Er zijn nu al beelden gelekt van ‘The Last Planet’, de nieuwe film van Matthias Schoenaerts, waarin de Vlaamse acteur een apostel speelt. Een foto van Matthias als de heilige Petrus doet de ronde op Instagram.

De 42-jarige acteur zal de rol van Sint-Petrus spelen in ‘The Last Planet’, een film van de Amerikaanse regisseur Terrence Malik.

Nadat Matthias eerder al een rol speelde in ‘A Hidden Life’, een vorige film van Terrence die nog moet verschijnen, heeft de regisseur hem nu opnieuw gevraagd als acteur, dit keer voor ‘The Last Planet’. Matthias kruipt voor die film in de rol van Sint-Petrus, de leerling van Jezus die het vaakst genoemd wordt in de Bijbel.

‘The Last Planet’ vertelt het verhaal van het leven van Jezus aan de hand van een reeks parabels, maar dat op geheel eigen wijze. Naast Matthias zal ook Oscarwinnaar Mark Rylance te zien zijn in de film. Hij gaat volgens Filmstage.com de rol van Satan spelen. ‘Son of Saul’-acteur Géza Röhrig wordt dan weer Jezus in de film.

De film wordt rond 2021 in de zalen verwacht.