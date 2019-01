Zo werd de iconische badkuipscène uit ‘Mary Poppins Returns’ gemaakt (er komt géén computer maar wel een glijbaan aan te pas) MVO

16 januari 2019

10u08 0 Film Emily Blunt kroop dit jaar in de huid van Mary Poppins in de Disneyfilm ‘Mary Poppins Returns’. Een beeld uit de film dat we vaak opnieuw zien opduiken is de scène waarin Poppins en de kinderen op magische wijze in de badkuip verdwijnen. Maar hoe werd dat eigenlijk gefilmd?

Nee, er komt geen computertechnologie aan te pas, niemand verstopte zich onder water en er was uiteraard ook geen sprake van echte magie. Wél van een gigantische glijbaan. Dat onthulde Disney op Twitter. In een kort filmpje toont men hoe Emily Blunt zich achterover in de badkuip laat vallen, en zo via een glijbaan, bedekt in badschuim, onder de set belandt.

“Het was heel eng,” aldus Blunt. “De kinderen vonden het natuurlijk gewéldig. Ze wilden wel honderd keer opnieuw van de glijbaan af. Maar zij moesten er dan ook niet achterover in vallen! Mijn stuntvrouw deed het me voor en zei me: zo lang je je benen maar goed strekt, zal je geen hersenschudding oplopen. Dus ja, dat heb ik dan maar gedaan...”

You know that bathtub shot in #MaryPoppinsReturns you assumed was CGI? 😵😵😵 (via @disneyamore) pic.twitter.com/gAlLqCGdbM CafeFantasia 💫(@ CafeFantasia) link