Zijn Star Wars-imago achtervolgde hem 40 jaar: nu keert Mark Hamill eindelijk terug als Luke Skywalker "Ach, dit ben ik: parttime acteur, fulltime selfie-model" Berend Jan Bockting

15u19

Bron: Volkskrant.nl 0 Star Wars: The Last Jedi, met Daisy Ridley (links) als Rey en Mark Hamill als Luke Skywalker. Film Sinds die eerste Star Wars-film komt acteur Mark Hamill er niet meer vanaf: hij ís Luke Skywalker. Deze week, veertig jaar later, keert hij eindelijk echt terug in Star Wars: The Last Jedi. Hamill over de voors en tegens van zijn legendarische rol.

Zijn haar is grijs en op zijn ooit gladgeschoren kin groeit een volle baard, maar daaronder zit een man die nooit ouder lijkt geworden dan 25, de leeftijd waarop hij veertig jaar geleden doorbrak als de nobele held Luke Skywalker in het ruimtevaartspektakel Star Wars. Vrijwel elke vraag beantwoordt de Amerikaanse acteur Mark Hamill (66 inmiddels) tijdens een septembermiddag in Londen met opgewekte kreten: "O gosh!" Anekdotes zet hij met ongebreideld enthousiasme uiteen, alsof hij ze voor het eerst vertelt.

