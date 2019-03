Zijn carnaval-beelden Jan Verheyen voor ‘Viva Boma!’ mislukt? “Plots verscheen er een fotograaf in beeld” SD

08 maart 2019

06u23

Bron: Het Nieuwsblad 0 Film Regisseur Jan Verheyen (55) zit met de handen in het haar. Afgelopen zondag maakte hij tijdens Aalst Carnaval opnames voor de vierde Kampioenenfilm, ‘Viva Boma!’, maar nu blijken enkele beelden mislukt. Met dank aan de massale persbelangstelling.

“Het ging fout toen DDT en Fernand zwaar beledigd door de praalwagen van FC de Kampioenen over de nadarafsluitingen kropen”, vertelt Verheyen in Het Nieuwsblad. “Op het moment dat Jacques Vermeire en Jaak Van Assche boos naar de wagen renden, verscheen plots een fotograaf in beeld. Die man mocht daar helemaal niet zijn, maar het was te laat. Of ik nu vloekte of niet, de kans om de scène te draaien was verkeken.”

Aangezien de man, die op de koop toe een oranje fluo hesje droeg met daarop ‘pers’, vlak voor de personages liep, vreesde de regisseur dat de beelden verloren waren. Toch slaagde zijn team erin om de fotograaf zo goed en zo kwaad mogelijk uit het shot te verwijderen. “Wat niet wegneemt dat ik niet echt tevreden ben. Ik denk dat we beter kunnen en overweeg dan ook een alternatief te zoeken voor het mislukte shot.”

Verheyen blijft er gelaten onder. “Dat is het risico dat je loopt wanneer je een populaire film als ‘FC De Kampioenen’ draait tijdens een groot publieksevenement.”