Zij gingen Johnny Depp voor: ook deze acteurs mergelden zich uit voor een filmrol

06 juni 2018

14u47

Afgelopen weekend verscheen acteur Johnny Depp (54) graatmager in het openbaar. Zijn fans maakten zich zorgen en dachten dat hij ziek was, nu blijkt dat de transformatie naar alle waarschijnlijkheid het gevolg is van een filmrol die hij speelde. Maar hij is niet de enige acteur die tientallen kilo's verloor voor een rol, hun toewijding leverde vaak zelfs een Oscar op.

Er zijn zo van die trucjes waarvan gezegd wordt dat je er sneller een Oscar door zou winnen. De holocaust bespreekbaar houden is daar eentje van. Denk bijvoorbeeld aan 'Schindler's List' of recent nog 'Son of Saul'. Daarnaast verhoogt ook een extreme gewichtstoename (denk aan Robert De Niro in 'Raging Bull') of gewichtsverlies (bv. Matthew McCounaughey in 'Dallas Buyers Club') je kansen op een beeldje. Al deze acteurs mergelden zich uit, al of niet met een Oscar tot gevolg.

Johnny Depp

In de nog te verschijnen film 'Richard Says Goodbye' speelt Johnny Depp een aan kanker lijdende professor die besluit om de diagnose die hij heeft gekregen compleet te negeren. Het zou de reden zijn voor Depp's extreme gewichtverlies. De film zou op dit moment gemonteerd worden en komt later dit jaar uit. Net op tijd voor een nominatie voor de Oscars?

Tom Hanks

Tom Hanks (61) verloor 27 kilogram voor zijn rol van de moderne Robinson Crusoe in 'Cast Away'. "Enkel koffie heb ik tijdens mijn dieet niet kunnen opgeven", zei Hanks daar later over. Het was trouwens niet de eerste keer dat Hanks een zwaar dieet onderging voor een filmrol. Ook voor zijn rol als aids-patiënt in 'Philadelphia' verloor hij dertien kilogram. Voor 'Cast Away' werd Hanks genomineerd voor een Oscar, voor 'Philadelphia' won hij er eentje.

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey (48) sleet zijn begindagen als acteur met vederlichte rolletjes in talloze romantische komedies, maar daar kwam met 'Dallas Buyers Club' verandering in. Ook hij speelde een HIV-patiënt en verloor daarvoor 24 kilogram. "Ik verloor 3,5 kg per week", zei hij daar later over. "Ik begon de dag met een cola light, twee eiwitten, een stukje kip en nadien nog een cola light." Hij won er zijn geloofwaardigheid als acteur én een Oscar mee.

Christian Bale

Kampioen van het gewichtsverlies is misschien wel Christian Bale (44). Voor zijn rol van eenzame fabrieksarbeider in 'The Machinist' verloor Bale liefst 30 kilogram. Tijdens de opnames woog hij amper 60 kilo, terwijl hij 183 cm groot is. Hij overleefde op salades en appels, kauwgom en sigaretten. Wat het geheel nog indrukwekkender maakte is dat Bale na de opnames slechts zes weken had om zichzelf tot Batman om te dopen. “Ik propte me gewoon vijf weken lang vol met pizza en ijs. Ik werd vaak ziek, maar vond het niet erg. Er kwamen toen wel heel wat doktersbezoeken aan te pas.”

50 Cent

Dat Curtis '50 Cent' Jackson (42) naast zijn muziekcarrière ook een acteercarrière wilde opbouwen stak de rapper nooit onder stoelen of banken. Zijn ultieme poging kwam er in 2010 toen hij in 'All Things Fall Apart' een American Footballspeler vertolkte die aan kanker lijdt. Hij verloor 28 kilogram door negen weken lang alleen maar sapjes te drinken en meerdere keren per dag te joggen. Jammer genoeg voor hem liet de film helemaal te wensen over en kwam zijn stunt amper onder de aandacht.

Chris Hemsworth

Voor zijn rol als 19de eeuwse walvisvaarder in "Loss in the Heart of the Sea" verloor Chris Hemsworth (34) 17 kilogram. De 'Thor'-acteur overleefde op een dieet van 500 calorieën per dag. "Op een bepaald moment bestond mijn complete dagmaaltijd uit een gekookt ei, een paar krakkers en een selderstengel. Ik zou het niemand aanraden", zei hij daar over.

Adam Driver

Voor zijn rol van priester die van Portugal naar Japan reist in Martin Scorsese's 'Silence', verloor Adam Driver (34) 25 kilogram. "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt", vertelde de 'Star Wars'-acteur daar later over. "Je hebt zoveel honger en bent zo moe dat je bijna niets meer voor elkaar krijgt. Vaak gebeurde het dat ik niet wist wat ik aan het doen was toen de camera's draaiden."