Ziggy Marley maakt filmbiografie over vader SD

07 juni 2018

07u05

Bron: ANP 0 Film Ziggy Marley (49) werkt aan een filmbiografie over zijn beroemde vader Bob Marley. Volgens Variety bevinden de plannen van filmstudio Paramount Pictures zich nog in een prille fase. Er is nog geen regisseur en er zijn evenmin scriptschrijvers aangetrokken.

Bob Marley verkocht wereldwijd meer dan 75 miljoen platen. Zijn grootste hits waren onder meer 'Stir It Up', 'Get Up Stand Up', 'Buffalo Soldier' en 'Redemption Song'. In 1981 stierf Bob Marley op 36-jarige leeftijd aan kanker.

Ziggy Marley werd in 1968 geboren als zoon van Bob en Rita Marley. Als 11-jarige leidde hij de groep Ziggy Marley en de Melody Makers met zijn broers en zussen Sharon, Cedella en Stephen. Ziggy Marley won vorig jaar nog een Grammy voor het beste reggae-album.