Zien we Wolverine terug in 'Avengers: Endgame'? Google denkt van wel

31 december 2018

09u10 0 Film Grote commotie bij Marvel-fans. Volgens Google zullen we Hugh Jackman namelijk terugzien als Wolverine in de laatste Avengers-film, ‘Endgame’.

Nochtans hing Jackman in 2017 zijn Adamantium-klauwen aan de haak. In de film ‘Logan’ zien we zelfs hoe het personage na al die jaren ‘X-Men’-films aan zijn einde komt.

Google lijkt echter te geloven dat we Wolverine alsnog te zien zullen krijgen. ‘Avengers: Endgame’ staat namelijk uitgelicht onder de categorie ‘Hugh Jackman films’.

Fans zijn door het dolle heen en hopen dat de site echt iets op het spoor is.

If Hugh Jackman really makes a cameo at the end of Avengers: Endgame, I might fucking die. Ramsey(@ fuckrams) link

Maar de kans dat Jackman ook écht opduikt in de laatste Avengers-prent, is helaas klein.

Hoewel Disney de rechten op Fox heeft overgekocht, is die deal nog niet rond. Dat betekent dat Disney franchises zoals ‘The X-Men’ en ‘Deadpool’, die zich onder Fox bevinden, voorlopig nog niét kan toevoegen aan het Marvel Cinematic Universe. Gezien ‘Avengers: Endgame’ al volledig is ingeblikt, is het onwaarschijnlijk dat Jackman erin te zien zal zijn.

Jackman speelde Wolverine van 2000 tot 2017. Dat deed hij in talrijke ‘X-Men’-films, maar ook in enkele Wolverine spinn-offs. ‘Logan’ was de laatste prent waarin hij de rol op zich nam.