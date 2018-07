Zet Tom Cruise het op een lopen? Dan brengt zijn film meer geld op kg

31 juli 2018

09u13

Bron: Rotten Tomatoes 0 Film Wanneer Tom Cruise rent op het witte doek, brengt de film meer geld op. Dat concludeert Rotten Tomatoes uit een analyse van zijn oeuvre. En lopen, dat deed de acteur al vaak doorheen zijn carrière. Volgens de berekeningen heeft hij al meer dan 7.300 kilometer in de benen. Met de aankomende première van zijn volgende film 'Mission: Impossible – Fallout' klimt de naald naar alle waarschijnlijkheid nog wat hoger.

Tom Cruise zet het vaak op een lopen: dat illustreren zijn films. Nu ontdekt Rotten Tomatoes ook een bizar verband tussen de afgelegde kilometers en het succes dat de film behaalde in de bioscoop. Des te méér Tom Cruise rent, des te beter doen zijn films het.

Rotten Tomatoes analyseerde elk moment waarop de filmster de benen neemt en berekende dan de afstand die hij aflegde. Ze ontdekten dat de films waarin Cruise meer dan 1.000 voet, ongeveer 300 meter, rent, gemiddeld meer succes opleveren: ze brengen meer geld in het laatje, met een gemiddelde som van 538 miljoen dollar wereldwijd, en worden beter gesmaakt op het platform, met een gemiddelde score van 71 procent.



In films als Magnolia, Tropic Thunder en Valkyrie rent Cruise geen enkele meter, en zij zijn dan ook goed voor de minst spectaculaire opbrengsten. “Niet lopen suggereert weinig actie, het levensbloed van de meeste box-office-vernietigende blockbusters”, verklaart Rotten Tomatoes.

Top drie

In de jaren 2000 gaat Cruise pas echt tot het uiterste. Hij legde de grootste afstand af in Mission: Impossible III (2006): zo'n 979 meter. De film bracht 133 miljoen dollar op en scoort 70 procent bij critici op Rotten Tomatoes. Mission Impossible – Ghost Protocol (2011) staat op de tweede plaats met 934 meter en een score van 93 procent. War of the Worlds (2005) sluit de top drie af: Cruise loopt 534 meter, en de film was goed voor een opbrengst van 234 miljoen dollar op en score van 74 procent.

Er zijn wél uitzonderingen in de formule, beaamt Rotten Tomatoes. In zowel Jack Reacher: Never Look Back en The Mummy loopt Cruise ruim 300 meter, maar toch deden de films het niet bepaald beter aan de kassa: ze brachten 'slechts' 171 miljoen en 425 miljoen dollar op. "Meer lopen = meer geld en een [hogere score], maar alleen het gros van de tijd", besluit het platform.