Zes films die je in 2018 moet gaan kijken als je een hopeloze romanticus bent MVO

19 maart 2018

13u12 25 Film Of het nu koud blijft of de zomer eindelijk doorbreekt, het is áltijd een goede dag om gezellig in de zetel te gaan zitten met een kom popcorn en een film. Dit zijn alle films die je in 2018 moet bekijken als je houdt van een dikke portie romantiek.

Every Day

"Ik ben verliefd op iemand die elke dag wakker wordt in een ander lichaam", het klinkt bizar, maar toch is dat wat Rhiannon haar beste vriendin moet vertellen. Ze ontdekt haar ware liefde wanneer haar afstandelijke vriend, Justin, zich op een bepaalde dag veel liever gedraagt. Blijkbaar ging het niet om Justin, maar om een geest genaamd "A" die elke dag een ander lichaam bewoont. Wanneer hun liefde wederzijds blijkt te zijn, start een groot avontuur.

Nu in de bioscoop.

Forever My Girl

Een must-see voor fans van Nicholas Sparks. 'Forever My Girl' verhaalt over Liam Page, een jonge die de middelbare school verliet om een carrière als zanger na te streven. Daarom liet hij ook zijn liefje Josie Preston achter, samen met de rest van zijn familie en vrienden. Wanneer hij als wereldberoemde artiest terugkeert naar zijn geboortedorpje in de hoop de banden te kunnen herstellen, gaat dat minder makkelijk dan verwacht. Zeker niet wanneer blijkt dat hij één meisje heeft achtergelaten waarvan hij niet eens wist dat ze bestond: Josie's dochter.

Te bekijken via Netflix.

Midnight Sun

'Midnight Sun' zet de waterkraan meteen open: hou je klaar om een lekker potje te huilen. Bella Throne speelt Katie, een studente aan de middelbare school die haar leven leven binnen heeft doorgebracht, omdat ze een zeldzame ziekte heeft die contact met zonlicht dodelijk maakt. Wanneer ze de kans krijgt om haar crush Charlie te ontmoeten (Patrick Schwarzenegger) verandert alles.

Releasedatum: 23 maart

A Star is Born

De prent is gebaseerd op de gelijknamige musical-klassieker met Barbara Streisand. Wanneer een uitgeleefde rockster onverwachts een ster (én de liefde van zijn leven) ontdekt in een karaokebar, gaat hun leven in stroomversnelling. Het beste moet nog komen: niemand minder dan Lady Gaga en Bradley Cooper zullen de hoofdrollen op zich nemen.

Releasedatum: 25 oktober

Love, Simon

De filmadaptatie van het boek 'Simon vs. the Homo Sapiens Agenda' is hartverwarmend. We volgen Simon Spier, een student die een groot geheim achterhoudt voor zijn familie, zijn vrienden en al zijn klasgenoten: hij is homoseksueel. Bovendien is hij verliefd op een jongen genaamd "Blue", waarmee hij via e-mail contact heeft. Simon maakt er zijn missie van om te ontdekken wie Blue écht is, en ontdekt intussen ook zichzelf.

Alita: Battle Angel

Een beetje raar, maar wel mooi om te zien. Alita is half mens, half cyborg. Ze weet niet wie ze is, of waar ze vandaan komt. Wel weet ze dat ze gemaakt is met het doel om zo destructief mogelijk te zijn. Wanneer ze de mysterieuze jongen Hugo leert kennen, die haar wil beschermen ondanks het feit dat ze niet volledig mens is, leert ze de dingen anders bekijken.

Releasedatum: 21 december