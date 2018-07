Zelfstrikkende 'Back to the Future'-sneaker geveild voor 79.000 euro SD

02 juli 2018

20u07

Bron: ANP 0 Film Een van de 'zelfstrikkende' sneakers die acteur Michael J. Fox in 1989 droeg tijdens 'Back to the Future: Part II' heeft op een veiling op eBay 92.100 dollar opgebracht, omgerekend ruim 79.000 euro. Dit meldt The Hollywood Reporter.

In de film reisde het hoofdpersonage Marty McFly naar het toekomstige jaar 2015. Hij ging hightech-sportschoenen passen met automatische veters. De geveilde linkerschoen die in de film werd gebruikt, bevindt zich tegenwoordig in slechte staat en valt zowat uit elkaar, maar desondanks waren er 220 biedingen.

Nike bracht de futuristische sportschoenen in 2016 uit in een beperkte oplage van 89 exemplaren. Een deel van de opbrengst ging naar de Michael J. Fox Foundation, die zich inzet om een geneeswijze voor Parkinson te vinden. Michael J. Fox maakte in 1998 bekend dat hij aan de ziekte lijdt.