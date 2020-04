Zelfs superhelden niet bestand tegen corona: ‘Spider-Man’ en ‘Doctor Strange’ uitgesteld MVO

27 april 2020

19u11

Bron: Hollywood Reporter 4 Film Nee, zelfs de superhelden van Marvel kunnen het coronavirus niet verslaan. Dat blijkt nog maar eens nu de derde Spider-Man-film in de Tom Holland-trilogie én het langverwachte vervolg op ‘Doctor Strange’ zijn uitgesteld.

Jammer genoeg moeten Spider-Man-fans dus nóg langer wachten op de release van de derde film. Dat maakten Sony en Marvel Studio’s vandaag bekend. Het is al van de zomer van 2019 geleden dat de vorige prent, met serieuze cliffhanger, in de zalen verscheen.

De datum van de opvolger schuift van 16 juli 2021 naar 5 november 2021. Spider-Man is het enige Marvel-personage waarvan de rechten nog bij Sony Pictures liggen. De andere helden binnen het MCU (Marvel Cinematic Universe) zijn in handen van The Walt Disney Studios.



Binnen het MCU zijn alle filmverhalen met elkaar verbonden. Het feit dat Sony de release van ‘Spider-Man’ wilde verschuiven, had dus gevolgen voor de verdere filmplanning van Disney. Diezelfde dag nog maakte het bedrijf bekend dat ook ‘Doctor Strange’ (met Benedict Cumberbatch) verschoven zou worden van 12 november 2021 naar 25 maart 2022.

Er is nog wel een béétje goed nieuws. Om dat alles te compenseren zal de nieuwe prent rond superheld Thor (Chris Hemsworth), ‘Love And Thunder’, verplaatst worden van 18 februari 2022 naar 11 februari 2022. Een weekje vroeger, dus. Op zich niets om over naar huis te schrijven, maar in het licht van de recente onthullingen zijn Marvel-fans blij met elke vooruitgang.