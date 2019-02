Zeg vaarwel tegen Harley Quinn, want Margot Robbie doet niet mee aan het vervolg op ‘Suicide Squad’ MVO

16 februari 2019

08u52 0 Film Hier ziet ernaar uit dat we de kauwgom-kauwende blondine met haar baseball bat niet zullen terugzien in de sequel van ‘Suicide Squad’. Actrice Margot Robbie zal naar alle waarschijnlijkheid niet terugkeren, en dat betekent helaas het afscheid van haar personage, Harley Quinn.

Hoewel het aanvankelijk wel het plan was dat ze zou verschijnen in de nieuwe film van James Gunn - de man die oorspronkelijk aan ‘Guardians Of The Galaxy 3' zou schrijven, voor zijn ontslag bij Disney - is het schema plots veranderd. Margot zou helemaal niet in de sequel voorkomen, en ook de stand alone-film over Harley Quinn en haar partner, The Joker, is achteruit geschoven.

Uiteraard verschijnt Robbie nog wel in haar ‘Suicide Squad’ spinoff-film, ‘Birds Of Prey’.

De reden voor alle ophef zou best wel eens James Gunn zelf kunnen zijn. De regisseur liet weten dat hij niet perse een vervolg op ‘Suicide Squad’ wil maken, maar eerde een soort reboot. Hij wil het verhaal opnieuw vertellen, met andere personages waaraan hij zijn eigen twist kan geven. Het is dus ook niet zeker of de rest van de originele cast, waaronder onder andere Will Smith, zal terugkeren.