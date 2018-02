Ze zijn terug! Bekijk hier de trailer van 'The Incredibles 2' DBJ

15 februari 2018

Het langverwachte vervolg van 'The Incredibles' komt dit jaar eindelijk in de zalen. De trailer doet in ieder geval het beste verhopen. 'Incredibles 2' zal gaan over de terugkeer van superhelden. Mrs. Incredible was vroeger bekend als Elastigirl en moet haar oude identiteit weer op zich nemen om op een missie te gaan. Ondertussen zal Mr. Incredible thuis blijven en oppas spelen voor de kinderen. De film gaat op 15 juni in première.