Ze werden groot dankzij 'Game Of Thrones' en 'Star Wars', maar Maisie Williams en Daisy Ridley geraken niet meer aan werk

11 september 2020

13u42 0 Film Eindelijk, zo dachten onder andere Maisie Williams (23) en Daisy Ridley (28) waarschijnlijk, toen ze die eerste grote rol te pakken kregen. Hun grote doorbraak, waarmee ze in één klap tot de crème de la crème van de film- en tv-wereld behoorden. Met respectievelijk ‘Game Of Thrones’ en ‘Star Wars’ scheerden ze hogen toppen, maar die dagen zijn nu voorbij. Bekend of niet, de twee actrices vinden naar eigen zeggen amper nog werk.

Maisie Williams - ‘Game Of Thrones’

“Ik heb met afwijzingen moeten leren omgaan, toen ‘Game Of Thrones’ was afgelopen”, geeft Maisie Williams toe. Zij speelde acht jaar lang de rol van Aria Stark, een belangrijk personage in de bekende HBO-reeks. Ze stond er al op de set, toen ze nog maar 12 jaar was, en had dus nooit iets anders gekend dan het grote succes. “Ik had het woord ‘nee’ daarvoor eigenlijk nog nooit gehoord”, lacht ze. “‘Game Of Thrones’ was het tweede project waar ik ooit auditie voor had gedaan en ik had meteen werk voor het komende decennium. Pas toen de serie stopte en ik weer audities moest gaan doen, kreeg ik door welke harde wereld Hollywood is. Ik dacht dat mijn bekendheid een garantie op nieuw werk zou zijn, maar ik kwam bedrogen uit. Eigenlijk is het zelfs nog moeilijker, omdat iedereen me nog ziet als Aria. Daar kan je niet zomaar van losbreken. Daarnaast is de concurrentie bikkelhard.”

Haar familie, vrienden en collega’s zijn ook niet altijd begripvol, wanneer ze treurt om een rol waarvoor ze werd afgewezen. “Er waren dingen die ik heel graag wilde doen, maar niemand nam me aan. Wanneer ik dat dan tegen mensen vertel, mopperen ze: je bent nét klaar met de populairste tv-show van de voorbije tien jaar. Wat heb jij te klagen?”

Maisie had wél geluk, toen ze ging solliciteren voor een rol in de nieuwe X-Men-film ‘The New Mutants’. Daarin speelt ze één van de hoofdrollen. Hopelijk voor haar treedt ze zo in de voetsporen van haar goede vriendin en ‘Game Of Thrones’-collega Sophie Turner, die haar carrière in grote franchises ook verder zette in de superheldenwereld. “Maar ik hoop er niet te veel op”, klinkt het. “Films zijn niet zoals series. Bij een serie heb je lange tijd werk, na één film moet je je zoektocht opnieuw starten. ‘The New Mutants’ is al gefilmd in 2017, maar hij komt dit jaar pas uit. Sindsdien staat het weer op een laag pitje.”

Daisy Ridley - ‘Star Wars’

Voor trouwe ‘Star Wars’-fans in Daisy Ridley een bekend gezicht. Ze speelde de hoofdrol van Rey in de laatste trilogie. Maar na ‘ The Rise of Skywalker’, die uitkwam in december, vond de actrice geen werk meer. Dat vertelt ze zelf in een recent interview met Entertainment Weekly. “Vreemd genoeg kwam er aan het begin van het jaar niets op mijn pad. Ik dacht: ah zo, blijkbaar wil niemand me nog hebben. Ik had nochtans enorm veel audities gedaan in december. Dat komt even hard aan, maar langs de andere kant was het goed voor me om alles rustiger aan te doen na vijf jaar kei hard werken op de set van Disney. Ik ga er vanuit dat alles op z'n tijd wel zal komen.”

De enige jobs die ze nog wel te pakken kreeg waren stemrolletjes. Zo is ze te horen in de game ‘Twelve Minutes’, en speelt ze een rol in de VR-animatiefilm ‘Baba Yaga’. Binnenkort zou ze ook te zien zijn in enkele films, zoals ‘A Woman of No Importance’ en ‘The Inventor’.

