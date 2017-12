Zanger Daan wordt de ster van een Hongaarse film MVO

Bron: NB 0 BELGA Daan speelt binnenkort mee in een Hongaarse film. Film Daan Stuyven (48), doorgaans beter bekend onder enkel zijn voornaam, maakt een carrièreswitch. Hij zal de rol van een psychiater gaan vertolken in een Hongaarse speelfilm.

Dit weekend is hij in Boedapest voor de opnames. De film zal 'Eden' gaan heten, en wordt geregisseerd door Agnes Kocsis. "Ze werkt graag met mensen die geen acteur zijn," zegt Daan daarover in Het Nieuwsblad. "Ik speel een psychiater die verliefd wordt op zijn patiënt." Zelf vermoed hij dat zijn 'doorleefde kop' ook iets te maken heeft met zijn casting.

Het verhaal draait rond Andras (het personage van Daan), een dokter die moet vaststellen of een meisje, Eva, echt ziek is.

De film is een coproductie tussen Hongarije, Roemenië en België en zou vanaf volgend jaar te zien moeten zijn. Het budget bedraagt twee miljoen euro: geen gigantisch filmbedrag, maar ook niet overdreven weinig.

Het is niet de eerste keer dat Daan meespeelt in een film. Dit weekend vindt de première van 'Hoe Kamelen Leeuwen Worden' plaats in Gent. Daan speelt een rol in één van de vier delen van de film. Zijn fans hoeven echter niet bang te zijn dat hij de muziekwereld binnenkort voorgoed achter zich laat, naar eigen zeggen houdt hij gewoon van afwisseling.