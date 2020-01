Zakenblad Forbes is formeel: geen enkele film uit januari deed het ooit beter dan 'Bad Boys for Life’ SDE

25 januari 2020

10u34

Bron: Forbes 0 Film Het gaat hard voor ‘Bad Boys for Life', het regiedebuut van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Verwacht wordt dat de film in de Verenigde Staten na tien dagen zo'n 115 miljoen dollar (zo'n 104.296.187 euro) zal opbrengen en dat cijfer zal alleen nog maar stijgen. Volgens het toonaangevende zakenblad Forbes deed geen enkele film die in januari werd uitgebracht, het ooit beter.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: volgens Forbes slaagde nog geen enkele film die in januari werd uitgebracht erin om diezelfde maand nog 100 miljoen dollar (zo'n 90.692.336 euro) op te brengen. ‘Bad Boys for Life’ doet dat wél. Er wordt verwacht dat de film na tien dagen 115 miljoen dollar (104.296.187 euro) zal opbrengen, en dat hij op het einde van de maand zo'n 125 miljoen dollar (113.365.420 euro) in het laatje zal brengen. Dat is een pak meer dan wat de andere films uit de top 10 opbrachten. ‘Ride Along’, de vorige recordhouder, kon in de maand januari slechts 84,6 miljoen dollar (76.725.716 euro) verzamelen, opvolger ‘Split’ slechts 81,1 miljoen dollar (73.551.485 euro).

Maar dat is nog niet alles. Verwacht wordt dat ‘Bad Boys for Life’ in totaal meer dan 200 miljoen dollar (181.387.963 euro) zal opbrengen, wat ervoor zorgt dat de film ook nog eens de meest succesvolle januari-release ooit wordt.

Hoogste opbrengst in januari voor een film die diezelfde maand werd uitgebracht

1. ‘Bad Boys for Life’ (verwachte opbrengst van 125 miljoen dollar - 113,4 miljoen euro)

2. ‘Ride Along’ (84,6 miljoen dollar - 76,7 miljoen euro)

3. ‘Split’ (81,1 miljoen dollar - 73,5 miljoen euro)

4. ‘Taken 3' (80,9 miljoen dollar - 73,3 miljoen euro)

5. ‘Paul Blart: Mall Cop’ (80,7 miljoen dollar - 73,2 miljoen euro)

6. ‘Glass’ (79,1 miljoen dollar - 71,7 miljoen euro)

7. ‘The Green Hornet’ (79,1 miljoen dollar - 71,7 miljoen euro)

8. ‘The Book of Eli’ (74,5 miljoen dollar - 67,6 miljoen euro)

9. ‘Cloverfield’ (67,1 miljoen dollar - 60,8 miljoen euro)

10. ‘Save the Last Dance’ (66 miljoen dollar - 59,8 miljoen euro)

De huidige top 10 van meest succesvolle films die in januari werden uitgebracht

1. ‘Paul Blart: Mall Cop’ (146,3 miljoen dollar - 132,7 miljoen euro)

2. ‘Kung Fu Panda 3' (143,5 miljoen dollar - 130,1 miljoen euro)

3. ‘Split’ (138,3 miljoen dollar - 125,4 miljoen euro)

4. ‘Ride Alone’ (135 miljoen dollar - 122,4 miljoen euro)

5. ‘Glass’ (111 miljoen dollar - 100,7 miljoen euro)

6. ‘The Green Hornet’ (98,8 miljoen dollar - 89,6 miljoen euro)

7. ‘The Book of Eli’ (94,8 miljoen dollar - 85,9 miljoen euro)

8. ‘Save the Last Dance’ (91,1 miljoen dollar - 82,6 miljoen euro)

9. ‘Taken 3' (89,3 miljoen dollar - 80,9 miljoen euro)

10. ‘Along Came Polly’ (88,1 miljoen dollar - 79,9 miljoen euro)