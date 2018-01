Zac Efron kruipt in de huid van seriemoordenaar Ted Bundy (en de gelijkenis is akelig treffend) MVO

19 januari 2018

12u19 4 Film Zac Efron kruipt binnenkort in de huid van seriemoordenaar Ted Bundy, één van de grootste verschrikkingen uit de Amerikaanse geschiedenis. Dat doet hij naar aanleiding van een biografische film, waarin hij de hoofdrol op zich neemt. Hoewel de castingkeuze in eerste instantie slecht werd ontvangen - Efron speelt toch alleen lieve, romantische types? - draait het publiek al bij na het zien van de eerste foto.

"Wow, dit hadden we niet verwacht," klinkt het op Twitter. "Plots geloof ik niet meer dat Zac een onmogelijke keuze is voor deze rol, maar dat hij de énige juiste keuze is om Ted Bundy te vertolken."

Efron deelde zelf alvast een eerste kiekje van zichzelf als de gevreesde moordenaar. Nieuwsgierige fans haalden er meteen de stockbeelden van Bundy zelf bij... en de gelijkenis is akelig treffend. Met zijn haren in de juiste snit en een geconcentreerde blik op het juiste randje van gekte, lijkt het tieneridool als twee druppels water op de crimineel.

Juiste keuze

De filmmakers vonden Efron helemaal niet zo'n gekke keuze voor de rol, ook al is hij tot nu toe enkel bekend van romantische prenten of Disney-producties als 'High School Musical', '17 Again' en 'The Greatest Showman'. "Ted Bundy was knap en enorm charmant, dat was de voornaamste reden dat hij zoveel vrouwen zover kreeg om hem te vertrouwen. Dat Zac bekendstaat om zijn looks en lieflijke charme, maakt het net briljant dat hij deze rol krijgt."

Critici zijn echter ongerust over de casting: "Efron is erg geliefd bij jonge meisjes. Het zou problematisch zijn als ze een seriemoordenaar gaan romantiseren omdat hij gespeeld wordt door een tieneridool."

Harteloos

Ted Bundy was een seriemoordenaar, kidnapper, serieverkrachter, inbreker en necrofiel. Hij verkrachtte en vermoorde tientallen jonge vrouwen tijdens de jaren '70. Hij maakte misbruik van zijn knappe uiterlijk en benaderde zijn slachtoffers meestal op publieke plaatsen, waar hij deed alsof hij gewond was en hulp nodig had om hen mee te lokken. Hij onthoofde minstens 11 van de meisjes, en bewaarde enkele hoofden als souvenirs in zijn appartement. Hij herbezocht de lijken van zijn slachtoffers en had ook na hun dood nog seks met de ontbindende lichamen tot de rotting of toetakeling door wilde dieren verdere interactie onmogelijk maakte. In 1975 werd hij voor het eerst gearresteerd, maar hij ontsnapte nog twee keer. In die periode pleegde hij nog drie moorden, voor hij in 1978 voor het laatst werd opgepakt. Vlak voor zijn executie in 1989 bekende hij 30 moorden, maar zijn ware aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nooit aan het licht komen. Eén van de advocaten die hem moesten verdedigen noemden hem "de pure definitie van harteloos kwaad".

Meet Ted. #behindthescenes 🎬 Een foto die is geplaatst door null (@zacefron) op 17 jan 2018 om 20:41 CET

here's what y'all are NOT going to do, romanticize ted bundy a serial killer and rapist, who had over 30 victims consisting of young women because "zac efron is playing him in a movie" pic.twitter.com/tLUTKOV849 cait(@ curlyniall) link