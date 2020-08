Zac Efron krijgt hoofdrol in remake ‘Three Men and a Baby’ SDE

11 augustus 2020

12u00

Bron: THR 0 Film Zac Efron (32) gaat weer acteren. Z'n nieuwste project wordt een remake van ‘Three Men and a Baby’, de populaire komedie uit 1987. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Meest recent zagen we Zac Efron aan het werk in de Netflix-documentairereeks ‘Down To Earth With Zac Efron’, maar de man keert binnenkort weer terug naar z'n roots. Disney, welteverstaan. De acteur, die beroemd werd dankzij de Disney-filmreeks ‘High School Musical’, krijgt de hoofdrol in een remake van ‘Three Men and a Baby’. Die zal op de streamingdienst Disney+ verschijnen.

In de originele ‘Three Men and a Baby’ uit 1987 spelen Tom Selleck, Steve Guttenberg en Ted Danson de hoofdrollen. Ze vertolken drie samenwonende vrijgezellen die plots de zorg van een kleine baby op zich moeten nemen. De prent - eigenlijk zelf ook een remake van een Franse film - bleek enorm populair, en de eerste live-action Disney-film die meer dan 100 miljoen dollar (meer dan 85 miljoen euro) kon opbrengen in de Verenigde Staten. Er verscheen dan ook een vervolg in 1990, ‘Three Men and a Little Lady’.