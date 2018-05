Yeah, baby, yeah: er zijn plannen voor nieuwe 'Austin Powers'-film TC

11 mei 2018

10u41 0 Film Mike Myers heeft opwindend nieuws voor de fans van 'Austin Powers'. Zestien jaar na 'Goldmember' wordt er volop gebrainstormd over een nieuwe film met de hilarische superspion in de hoofdrol.

Acteur Mike Myers onthulde het nieuws tijdens zijn promopraatjes voor zijn nieuwe film 'Terminal'. Toen gevraagd werd of er nog een nieuwe 'Austin Powers'-film kan komen, gaf Myers aan dat dit zeker het geval is. 'Austin Powers', een soort van parodie op de James Bond-films, is een komische filmreeks die begon in 1997 met 'Austin Powers: International Man of Mystery'. Daarna volgden nog 'The Spy Who Shagged Me' en 'Goldmember'. "Ik kan nog niet met 100% zekerheid bevestigen dat die vierde film er komt, maar er wordt op dit moment ernstig over nagedacht. Er zijn mensen mee bezig." Volgens bronnen in Londen zou er zelfs al een scenario klaar zijn en wordt er in het grootste geheim naar een regisseur gezocht voor het project. Wanneer we de nieuwe avonturen van de eeuwig flirtende superspion mogen verwachten is dus nog niet duidelijk. Zeker is dat dit niet voor 2020 zal zijn.