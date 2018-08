Wow! Nicole Kidman onherkenbaar veranderd voor nieuwe filmrol TDS

21 augustus 2018

23u53

Bron: Annapurna Pictures 0 Film Nicole Kidman is met een korte bruine pruik en een stevige laag make-up bijna onherkenbaar in de misdaadfilm ‘Destroyer’. Daarin speelt ze een hoofdrol als politie-inspecteur. De studio achter de film deelde zopas de eerste beelden.

Bovendien zorgen haar oversized leren jas en olifantenpijpen voor een extra alternatieve look, zeker in vergelijking met de klasse die Nicole normaal uitstraalt. Kidman kruipt in de film in de huid van detective Erin Bell en zij is allesbehalve stijlvol. Een groot contrast dus met de feestelijke outfits en galajurken die de actrice doorgaans draagt op de rode lopers van events.

“We wisten precies wat voor look we Nicole wilden geven: een vrouw van gemiddelde leeftijd met een verleden dat ze meedraagt op haar gezicht. Een gezicht beschadigd door de zon, door een slaaptekort, door stress, door woede. En eigenlijk in haar hele lijf", aldus de makers. Opmerkelijk genoeg is het voor Kidman een hele klus om zich klaar te stomen. "Want ze haat het om in de make up-stoel te zitten. Ze wil liever gewoon achteren. We hebben geprobeerd haar telkens zo snel mogelijk op te maken voor de set".