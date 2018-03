Wordt 'Ready Player One' de laatste kans voor Spielberg? MVO

21 maart 2018

21 maart 2018

Film Steven Spielberg heeft al een tijdje niet meer zo'n publiekstreffer als 'Jurassic Park', 'E.T.' of 'Minority Report' heeft uitgebracht. Hij hoopt dat 'Ready Player One' verandering zal brengen aan die impasse.

Hij scoorde dan wel een Oscarnominatie met zijn laatste film, 'The Post', maar niemand stelde ooit zijn talent om historische drama in beeld te brengen in vraag. In de pure entertainmentsector, waar hij verhalen vertelde over aliens, avonturiers en dinosauriërs, laten zijn laatste werken echter te wensen over.

Zo kreeg hij veel kritiek over zijn 'Indiana Jones: Kingdom of the Cristal Skull', die absoluut niet in de smaak viel bij fans van de franchise. 'The Adventures of Tin Tin', over de avonturen van Kuifje, was ook geen hoogvlieger. Tot slot kwam hij nog met 'The BFG', de Grote Vriendelijke Reus, maar ook de prent gebaseerd op een geliefd boek van Roald Dahl werkte niet. De film kwam ook in een ongelukkig openingsweekend terecht, tegelijk met Disney's 'Finding Dory'.

Nostalgie

'Ready Player One' is dé release die Spielberg's carrière als creatieve verhalenverteller terug op de rails moet zetten. De film is één grote brok nostalgie en bevat constante verwijzingen naar oude videogames. Fans zijn voorlopig nog erg enthousiast over de productie, en hopen dat dit een kantelpunt in de aanpak van de regisseur betekent.

'Nostalgie' zou trouwens wel eens het sleutelwoord kunnen zijn dat definieert wat 'een Spielgberg film' zal betekenen in de toekomst. Verder heeft hij nog een vijfde 'Indiana Jones'-film en een ambitieuze remake van 'West Side Story' op de planning staan. Dingen die mensen herkennen, dingen waarvan hij wéét hoe hij ze moet vertellen. Of hij daarnaast nog met niéuwe verhalen zal komen, blijft de vraag.