Wordt het de rode of de blauwe pil? Kinepolis brengt ‘The Matrix’ terug in 4DX TK

07 augustus 2019

11u08 7 Film ‘The Matrix’ is intussen 20 jaar oud, maar dat wil niet zeggen dat de film intussen gedateerd is. Integendeel, het verhaal van Neo is intussen uitgegroeid tot een echte cultklassieker. Reden genoeg om de prent een tweede leven te geven in de cinema, meent Kinepolis.

Vanaf 28 augustus tot 10 september kan je in Kinepolis Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt en Luik opnieuw gaan kijken naar ‘The Matrix’. En niet zomaar de originele versie van de film: voor de gelegenheid werden Neo en co geremasterd én de film zal in 4DX te zien zijn. Lees: een vertoning met speciale effecten zoals bewegende stoelen, wind, regen en geuren.

‘The Matrix’, met in de hoofdrollen Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving en Lawrence Fishburn, sleepte in 2000 maar liefst vier Oscars in de wacht. De film maakt inmiddels ook deel uit van de ‘Top 20 beste films aller tijden’ volgens filmwebsite IMDb.