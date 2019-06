Woody Allen gaat toch weer nieuwe film draaien, met Christoph Waltz in de hoofdrol MVO

05 juni 2019

15u36

Bron: ANP 0 Film Regisseur Woody Allen gaat voor het eerst in ruim twee jaar een nieuwe film opnemen. Het project heeft als werktitel WASP2019. De hoofdrollen worden gespeeld door Christoph Waltz, Gina Gershon en Wallace Shawn. De opnames vinden plaats in juli in Spanje, meldt The Hollywood Reporter.

De nieuwe tragikomedie vertelt over een Amerikaans koppel dat naar het San Sebastian Film Festival gaat en daar wordt betoverd door de schoonheid van Spanje en de magie van films. Zij heeft een affaire met een Franse regisseur en hij wordt verliefd op een Spaanse schone die hij toevallig ontmoet.

Het is relatief lang geleden dat de 83-jarige regisseur aan een nieuw project begon. Woody Allen, die jarenlang minimaal één project per jaar afleverde, kwam onder vuur te liggen vanwege de aantijgingen van misbruik door zijn dochter Dylan Farrow. Verscheidene acteurs die met hem werkten, keerden zich van de regisseur af en zijn nieuwe film, ‘A Rainy Day in New York’, belandde op de plank.

Het nieuwe project wordt geproduceerd door het Spaanse bedrijf waar Allen in het verleden succesfilms als ‘Midnight in Paris’ en ‘Vicky Cristina Barcelona’ maakte.