Woody Allen beëindigt rechtszaak tegen Amazon SDE

10 november 2019

09u55

Bron: THR 0 Film De Amerikaanse filmregisseur Woody Allen (83) heeft een rechtszaak tegen Amazon, waarin hij 68 miljoen dollar (61,7 miljoen euro) eiste van het bedrijf, ingetrokken. De partijen hebben de rechtbank in New York gemeld dat ze vrijwillig afzien van verder procederen. Het is niet bekendgemaakt of er een overeenkomst is gesloten of een schikking is getroffen.

Woody Allen begon de rechtszaak in februari. Amazon zag af van een eerder gemaakte deal om de volgende vier films van de regisseur te helpen maken en verspreiden, met een minimum aan gegarandeerde betalingen tussen 68 miljoen dollar en 73 miljoen dollar. Amazon nam de beslissing na de aanhoudende beschuldigingen van dochter Dylan Farrow die beweert in de jaren negentig door hem te zijn misbruikt toen ze nog een kind was. Allen reageerde vervolgens op deze beschuldigingen en op Harvey Weinsteins zaak met: “Deze situatie is erg triestig voor iedereen die betrokken is” en “Je wilt natuurlijk niet dat dit leidt tot een heksenjacht, een soort van Salem, waar elke man in een kantoor die eens knipoogt naar een vrouw plots een advocaat moet bellen om zichzelf te verdedigen”, maar dat deed zijn zaak ook geen goed. Volgens Amazon saboteerde de regisseur elke mogelijke kans om zijn nieuwe film, ‘A Rainy Day in New York’ nog te kunnen verdedigen, en werd ook de waarde van de overeenkomst daarmee ondermijnd.

Tot een rechtszaak is het nu dus niet gekomen. De twee partijen zien vrijwillig af van verder procederen.

‘A Rainy Day in New York’ is nog altijd niet uitgebracht in de Verenigde Staten. In Nederland was de 50e film van Allen's hand afgelopen zomer te zien in ruim veertig zalen. Na beschuldigingen van Dylan Farrow hebben verscheidene acteurs zeggen nooit meer met de regisseur te willen werken. Allen blijft zijn onschuld staande houden.