WOII-film met Matthias Schoenaerts en Margot Robbie komt er wel degelijk

29 april 2020

22u54 6 Film ‘Ruin’, de oorlogsfilm met Matthias Schoenaerts en Margot Robbie in de hoofdrol, gaat nog steeds door. De prent werd in2018 al aangekondigd, maar daarna bleef het lang stil. Nu bevestigt regisseur Justin Kurzel echter dat het project nog altijd loopt.

Goed nieuws voor Schoenaerts, die zo weer in een Hollywoodfilm belandt, maar ook voor zijn tegenspeelster. Margot Robbie (‘Suicide Squad’, ‘The Wolf Of Wall Street’) liet zich namelijk ontvallen dat Matthias bovenaan op haar bucketlist staat als ideale tegenspeler. “Met hem wil ik écht eens samenwerken”, zei ze in 2018 al.

Op dit moment kan er vanwege de crisis natuurlijk niet veel gebeuren, maar Kurzel meent dat er al wel aan het scenario gewerkt wordt.

In de film kruipt Matthias in de huid van een Nazi-kapitein die eigenlijk ‘een mol’ is. Hij keert zich tegen zijn eigen manschappen en werkt daarvoor samen met een vrouw die kon ontsnappen uit een concentratiekamp (Robbie).

Wanneer de film zal verschijnen is, alweer vanwege de lockdown, nog niet duidelijk.