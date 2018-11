Witte kerstprenten en zwarte weduwen: dit mag je deze week niet missen in de cinema MVO

26 november 2018

16u37 0

The Grinch - 28 november

Deze keer niet in de vorm van Jim Carrey, maar wel in een prachtige animatie: ‘The Grinch’ is terug! En ja hoor, hij haat kerstmis nog steeds. Zijn hart is twee maten te klein, en hij snapt niet waarom er met Kerstmis gevierd moet worden. Zijn oplossing? De volledige feestdag stelen!

Top voor: gezinnen met kinderen, liefhebbers van Dr. Seuss en iedereen die niet kan wachten tot het Kerstmis is.

Pas voor: Iedereen die ooit zelf al eens een keer als ‘Grinch’ beschreven is...

Robin Hood - 28 november

Het is zeker niet de eerste film die over de klassieke held verschijnt, en het zal ook niet de laatste zijn. Toch krijgen we hier een andere kant van het verhaal te zien. Robin van Loxley (Taron Egerton) heeft een adellijke titel, een fortuin en de vrouw van zijn leven. Tot hij wordt opgeroepen als kruisvaarder door de Sheriff van Nottingham... Als hij terugkomt, is hij alles kwijt en zint hij op wraak.

Top voor: liefhebbers van actiefilms, de grote fans van Robin Hood, wie acteur Jamie Dornan nog eens terug wil zien als de charmante Will Scarlett.

Pas voor: mensen die niet van gewelddadige scènes houden, wie het onderhand wel gehad heeft met Robin Hood en ook al geen fan was van Jamie Dornan in ‘Fifty Shades Of Grey’.

Widows - 28 november

Oscars ahoy? ‘Widows’ is met de nodige sterrenfactor én het bijhorende straffe verhaal één van de grote kanshebbers voor het awardseizoen van dit jaar. Met Viola Davis (‘How To Get Away With Murder’) in de hoofdrol kan je niet fout gaan.

De film vertelt het verhaal van enkele weduwen wiens criminele echtgenoten omkomen tijdens een roofoverval. Dankzij hun overleden mannen hebben ze allemaal een grote schuld af te lossen. Die willen ze betalen door zélf het slechte pad op te gaan...

Top voor: fans van ‘How To Get Away With Murder’, Oscar-watchers, liefhebbers van thrillers, drama en de regie van Steve McQueen.

Pas voor: wie liever een luchtige film kijkt tijdens een avondje uit.

I Still See You - 28 november

Hailee Steinfeld kruipt in de huid van Veronica, een jonge vrouw die na het Apocalyps merkt dat de geesten van de doden zich plots weer onder de levenden begeven. Wanneer blijkt dat die geesten steeds meer macht krijgen, probeert Veronica samen met haar vriend Kirk te onderzoeken hoe dat komt én hoe ze het kunnen stoppen.

Top voor: wie nog steeds niet is uitgegriezeld na Halloween, fans van fantasy en dystopie-verhalen.

Pas voor: wie de spoken al lang beu is, snel schrikt of nooit een fan was van Hailee Steinfeld.