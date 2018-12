WithLove: de allereerste romantische streamingdienst in België SD

19 december 2018

11u59

Bron: AD 1 Film België en Nederland zijn een nieuwe streamingdienst rijker: WithLove. Een service gericht op liefhebbers van romantische films. WithLove gaat vanavond om 20 uur van start en voegt wekelijks vijf nieuwe titels van romantische komedies, dramafilms en series aan het aanbod toe.

Het beginaanbod van WithLove bevat honderd titels en groeit in 2019 door naar minimaal 250 titels. Iedere week moeten er vijf nieuwe titels te vinden zijn op het kanaal.

“Wij spelen in op een behoefte bij de consument. Er wordt minder naar lineaire televisie gekeken en meer naar Video On Demand via bijvoorbeeld Netflix en Videoland. Maar waar deze aanbieders vooral kijken naar generieke content voor iedereen, geloven wij in een doelgroep en niche-aanpak”, stelt Iemke Roos van WithLove.

Het doel van WithLove is dus dat je niet langer hoeft te zoeken naar de perfecte romcom voor je date night. “Wij vinden het heel fijn dat er in deze roerige tijden, met veel negativiteit en ellende, een plek is waar onbeperkt en ongecompliceerd van die liefde kan worden genoten. Dat willen we de kijker met WithLove graag bieden”, klinkt het.

De eerste verschenen titels op het platform zijn ‘Book of Love’, ‘Autumn in New York’, ‘The Heart of Christmas’, ‘Personal Effects’ en ‘Madame Bovary’. De eerste veertien dagen zijn gratis, daarna betaal je 5,95 euro per maand voor de dienst.

