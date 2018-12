WIN. Exclusieve ‘Bumblebee’-pakketten met skateboard, rugzak en sneakers MVO

24 december 2018

13u54 0 Film Vanaf deze woensdag, 26 december, kan je naar de nieuwe Transformers-film ‘Bumblebee’ gaan kijken in de Vlaamse bioscoopzalen. Ter ere van die première geven wij 10 exclusieve ‘Bumblebee’-pakketten weg!

In zo’n pakket vind je een skateboard, een luidspreker, een rugzak én een paar sneakers in stijlvol Bumblebee-geel. Daarnaast krijg je ook tickets om ‘Bumblebee’ in de bioscoop te gaan bekijken.

