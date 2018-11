WIN. Een duoticket voor de wereldpremière van ‘Mortal Engines’ in Londen MVO

21 november 2018

12u03 3 Film Een gouden tip voor fans van ‘The Hobbit’ en andere fantasy meesterwerken: ‘Mortal Engines’ vertelt het verhaal van een dappere heldin en een mysterieuze stad op wielen. Twee HLN-lezers krijgen de kans om de wereldpremière van de prent, in bijzijn van de volledige cast, bij te wonen in Londen!

Honderden jaren nadat de beschaving werd verwoest door een catastrofale gebeurtenis, kan Hester Shaw (gespeeld door Hera Hilmar) als enige Londen - nu een reusachtige, roofstad op wielen – ervan weerhouden om alles op zijn pad te verslinden. Gedreven door de herinnering aan haar moeder bundelt Hester haar krachten met Tom Natsworthy (Robert Sheehan), een outcast, en met Anna Fang (Jihae), een gevaarlijke outlaw met een prijs op haar hoofd.

‘Mortal Engines’ is een verrassend, episch avontuur geregisseerd door Oscar-winnend visual-effects artist Christian Rivers, die we kennen van ‘King Kong’. Het scenario, gebaseerd op de bekende boekenreeks van Philip Reeve uit 2001, werd geschreven door Peter Jackson, Fran Walsh en Philippa Boyens, de makers van ‘The Hobbit’ en ‘The Lord of the Rings’ trilogies.

WIN

Wat?

Een duoticket voor de wereldpremière in Londen, inclusief overnachting in het nabij gelegen hotel Thistle Trafalgar, op 3 minuten wandelen van bioscoop The Cineworld in Leicester Square. Treintickets zijn inbegrepen.

Wanneer?

Op 27 november, met treinvertrek in Brussel om 08u52. Op 28 november vertrekt de trein terug naar huis om 17u31.

Wil jij graag naar de wereldpremière van ‘Mortal Engines’ in Londen? Doe hier dan mee aan onze wedstrijd.