WIN een arcadekast ter waarde van 2.000 euro Redactie

13 augustus 2018

13u10 0 Film Van Pac-Man tot Mario Bros.: arcade games zijn populairder dan ooit. Dat werd nog maar eens duidelijk toen Spielberg 'Ready Player One' in maart losliet op de filmzalen. De prent is nu ook uit op DVD en Blu-ray, en speciaal voor die gelegenheid kan je via HLN een exclusieve arcadekast winnen - naast een aantal andere leuke prijzen.

In 'Ready Player One' neemt Spielberg je mee naar het jaar 2045, waarin de ondergang van de wereld nabij is. De bevolking zoekt zijn heil in OASIS, een virtueel universum waarin alles kan en alles mag - en ook enorm veel van de traditionele arcadespellen terugkomen.

Nu de film ook thuis te bekijken is, kan je bij ons enkele 4K en Blu-ray versies winnen. Maar daarnaast mogen we ook een exclusieve, handgemaakte arcadekast weggeven ter waarde van 2.000 euro. De kast bevat alle klassiekers zoals Donkey Kong, Space Invaders en Pac-Man, én je kan hem met twee personen tegelijk bespelen.

Wil jij de arcadekast winnen? Neem dan hieronder deel aan de wedstrijd. Deelnemen kan tot en met zondag 19 augustus 23.59 uur.