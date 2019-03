WIN. Duotickets voor de nieuwe Nicole Kidman-film ‘Destroyer’ MVO

07 maart 2019

“Ik was volledig vereenzaamd tijdens de opnames”, zei Kidman over haar ervaring op de set. “Het was de eerste keer dat ik me echt ‘lelijk’ moest maken voor een rol, en dat gaf een heel vervreemdend gevoel. Alsof ik minder zorg voor mezelf aan het dragen was. Het is ook één van de meest intense rollen waarin ik me ooit heb moeten verdiepen, maar ik ben achteraf wel heel blij dat ik het gedaan heb. Mensen gaan me van een heel andere kant zien dan ze van me gewoon zijn.”

Het verhaal

Zestien jaar geleden ging LAPD detective Erin Bell (Nicole Kidman) undercover in de Californische woestijn om te infiltreren in een corrupte bende geleid door de gewelddadige Silas. Waneer één van hun gewaagde bankovervallen fout gaat, wordt Erin ontmaskerd maar ontsnapt Silas. Zestien jaar later is Silas terug: groter, machtiger, gevaarlijker én met een uitgekiend plan om de grootste bank in het land te overvallen. Dit keer zal Erin hem stoppen.

‘Destroyer’ is een bloedstollende thriller geregisseerd door Karyn Kusama, met een script geschreven door Phil Hay and Matt Manfredi.

