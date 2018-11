WIN. 50 duotickets voor exclusieve voorstelling van ‘Niet Schieten’ in Kinepolis Antwerpen SD

16u26 0 Film Het publiek koos tijdens de afgelopen herfstvakantie massaal voor films van eigen bodem. Zo heeft ‘Niet Schieten’ inmiddels de kaap van de 200.000 bezoekers gehaald, goed voor een Platina Filmprijs. Morgen, donderdag 8 november, vindt om 20 uur een bijzondere voorstelling van de kaskraker plaats in Kinepolis Antwerpen. Wij mogen 50 duo’s gelukkig maken met een ticket!

‘Niet Schieten’ vertelt het verhaal van David Van de Steen, die de aanslag in 1985 als kind overleefde. Zijn ouders en zus werden koelbloedig vermoord aan de Delhaize in Aalst. Van de Steen was er ook zelf bij toen de film gedraaid werd. “Het is echt hoe ik het in mijn hoofd had”, vertelde hij. “Verwacht geen actiefilm of een documentaire over alle mogelijke vluchtroutes van de daders. Het verhaal wordt verteld vanuit mijn perspectief en dat van mijn familie. Hoe mijn grootvader, grootmoeder en ik dit beleefd hebben, en hoe we ermee omgingen.”

Deelnemen

Geïnteresseerd? Stuur voor 12 uur morgenmiddag een e-mail naar win@hln.be met ‘Niet Schieten’ in de onderwerpregel en wie weet trekt onze onschuldige hand wel jouw naam! De winnaar wordt morgen in de loop van de dag gecontacteerd via e-mail.