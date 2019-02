Wim Opbrouck wil film maken over misbruik in de kerk: “We willen met film doen wat justitie niet meer kan” MVO

17 februari 2019

07u48

Bron: Nieuwsblad 0 Film Het gaat hard voor Wim Opbrouck (50). Hij werkt niet alleen aan een nieuw seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’, maar ook aan andere projecten voor tv en zelfs film. Zo wil hij bijvoorbeeld graag een film maken rond het misbruik in de kerk.

“We werken momenteel aan twee fictiereeksen en een speelfilm”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Het scenario is klaar, en we kregen al financiële steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Ik verzamel nu alle informatie over misbruik in de Kerk: gaande van alle Chileense bisschoppen die naar Rome werden geroepen tot het nieuwtje dat 90 procent van de Nederlandse priesters wist wat er stiekem gebeurde.” De film wordt namelijk gebaseerd op een boek van Jeroen Brouwers, getiteld ‘Het Hout’, dat verhaalt over misbruik door priesters.

“Ik voel een grote behoefte om films te maken over onderwerpen die iets losmaken en die een maatschappelijk debat kunnen aanzwengelen”, aldus Opbrouck. “We willen met de film doen wat justitie niet meer kan. Veel zaken zijn verjaard, maar slachtoffers blijven kampen met de naweeën van het misbruik. Zij vinden dat de verhalen niet in de doofpot mogen verdwijnen.”