Will Tura krijgt eigen film, gemaakt door Dominique Deruddere

Will Tura (77) krijgt zijn eigen film, dankzij een initiatief van componist Jean Kluger. Dominique Deruddere zal het draaien van de film op zich nemen. De filmmaker woont al jaren in Los Angels, maar keert nog regelmatig terug naar Vlaanderen voor filmwerk.

“Het accent zal op mijn muziek liggen”, zo zegt Will Tura. “Maar ook belangrijke gebeurtenissen uit mijn privéleven kunnen aan bod komen. Het wordt evenwel geen biografische film van mijn geboorte tot vandaag. Jean Kluger is van plan te focussen op een grote succesperiode in mijn ­leven.”

De film, die voorlopig geen titel heeft, zou pas volgend jaar worden gemaakt. “Of de film in de bioscopen zal worden vertoond dan wel op tv, is me niet duidelijk. Maar dat maakt niet uit. De grenzen tussen film en ­televisie zijn tegenwoordig zo vaag geworden.”