Will Smith zei nee tegen hoofdrol in ‘The Matrix’ SD

15 februari 2019

12u44

Bron: Metro 0 Film Will Smith (50) mag dan verschillende filmklassiekers op zijn conto hebben staan, er is één ding waar hij spijt van heeft: dat hij nee zei tegen een hoofdrol in ‘The Matrix’. Dat vertelde hij in een filmpje op zijn YouTube-kanaal.

“Ok, dit is een van die verhalen waar ik niet trots op ben”, begint Smith. “Ik weigerde de rol van Neo in ‘The Matrix’. Nadat ik ‘Men In Black' maakte, kwamen de Wachowskis (Lana en Lilly Wachowski, regisseurs van ‘The Matrix’, nvdr.) langs, en pitchten ‘The Matrix’”, vertelt hij. “Nu blijkt dat ze genieën zijn. Maar tijdens een pitch is er een hele dunne lijn tussen een genie en wat ik toen ervoer ...” Vervolgens vertelt de acteur hoe de regisseurs Neo’s beroemde sprong aan hem beschreven. “Zoals in een gevecht, maar dan spring je. Maar in het midden van de sprong, stop je met springen en dan kunnen de kijkers rondom jou kijken.” Na een lange pauze lacht Smith: “Dus maakte ik ‘Wild Wild West’.” Geen slimme zet, zo bleek, want ‘The Matrix’-franchise bracht meer dan 1 miljard dollar op. ‘Wild Wild West’ werd erg slecht ontvangen en kon slechts 222 miljoen dollar ophalen.

Verpest

Smith is er trouwens van overtuigd dat hij de film verpest zou hebben. “Ik ben er niet trots op. Maar Keanu (Reeves, die nu Neo vertolkt, nvdr.) was perfect. Laurence Fishburne was perfect. Als ik het gedaan had, zou Morpheus niet zwart geweest zijn omdat ik zwart ben, en ze hadden hun oog laten vallen op Val Kilmer. Ik zou Neo zijn, en Val Kilmer zou Morpheus zijn. Ik zou ‘The Matrix’ zonder enige twijfel verpest hebben, dus ik heb jullie eigenlijk een plezier gedaan.”