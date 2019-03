Will Smith zal vader Venus en Serena Williams vertolken in nieuwe biopic SD

05 maart 2019

07u01

Bron: Variety 0 Film Will Smith (50) gaat Richard Williams, de vader van tennissters Venus en Serena Williams, spelen in de nieuwe biopic ‘King Richard’. Dat nieuws raakte gisteren bekend.

‘King Richard’ zal tonen hoe Williams erin slaagt om zijn eigen moeilijke verleden achter zich te laten en ondanks al het scepticisme zijn dochters begint te trainen wanneer ze vier jaar oud zijn. Hoewel hij geen achtergrond in tennis had, groeien Venus en Serena uit tot de absolute wereldtop, die bovendien een voorbeeld werden voor de zwarte gemeenschap. Venus won 7 grandslamtitels, waar Serena met 23 grand slams op haar naam de grootste speelster aller tijden is.

Meer informatie over het project is nog niet bekend. Momenteel werkt Will Smith aan ‘Bad Boys for Life’, die geregisseerd wordt door Adil El Arbi en Bilall Fallah.