Will Smith speelt niet mee in het vervolg op ‘Suicide Squad’ KD

28 februari 2019

08u07

Bron: ANP 0 Film Een tegenvaller voor de makers van de sequel van de film ‘Suicide Squad’. Eén van de grootste sterren van het eerste deel, Will Smith, zal niet terugkeren. Dat meldt Variety.

Hoewel zijn terugkeer nog niet officieel was gemaakt, zijn de acteur en de filmstudio daaraan voorafgaand al tot een 'vriendelijke scheiding' gekomen. Met name het drukke schema van Smith zou de reden zijn dat hij niet terugkeert in zijn rol als Deadshot.

De studio hoopte bij het maken van een tweede deel op de inbreng van Smith en hun andere grote ster Margot Robbie. Of zij terugkeert is nog niet bekend, al gaan er wel geruchten rond dat ze opnieuw van de partij is.

De film zou in augustus 2021 uit moeten komen.